Украина может не получить в этом году первый транш помощи МВФ

20 Сент. 23:29 2018-09-20T23:29:14+03:00

Фонд выдвинул новое условие и отказался выделить деньги, пока Киев не примет госбюджет на 2019 год

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Приезжавшие в Киев представители Международного валютного фонда (МВФ) выдвинули новое условие для получения страной очередной порции финансовой помощи и отсрочили выделение первого транша, пока Верховная рада не примет госбюджет на 2019 год.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники информагентство «Украинские новости», уточняя, что обычно парламент принимает бюджет в декабре, а значит, получить деньги от МВФ до конца года «практически невероятно». Отмечается, что основные параметры программы предварительно согласованы, «и если бы не возникшая проблема, то документ мог бы быть уже подписан и, учитывая график работы МВФ, вынесен на утверждение совета директоров во второй половине октября».

Для Киева это было полнейшей неожиданностью. В публикации говорится, что представители Фонда «не приняли никаких гарантий, решили не верить на слово и требовать конкретного решения».

«Это фактически подтверждает полную потерю у МВФ доверия к украинской власти и наверняка вызвано тем, что в последние полтора-два года данные обещания не выполняются», - подчеркивает издание.

Как ранее писал сайт kp.ru, 14 сентября Незалежная и ЕС подписали четвертую программу макрофинансовой помощи стране, что присутствовавший на церемонии украинский президент Петр Порошенко назвал «практическим результатом» его политических договоренностей с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Однако, как выяснилось, не все так просто. Председатель Еврокомиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис заявил, что получение европейской помощи будет зависеть от выполнения Украиной определенных условий.

Напомним, в начале сентября украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что без помощи Международного валютного фонда стране грозит дефолт, поэтому нужно срочно повысить цены на газ для населения.