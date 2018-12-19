В Госдуме напомнили Японии, что Курильские острова – это «наша территория»
Недавно Япония заявила России протест по дипломатическим каналам. Причина - строительство общежитий для военнослужащих и их семей на территории Курильских островов Кунашир и Итуруп. Токио заявляет, что «это приведет к усилению военного присутствия России на северных территориях». В свою очередь российская сторона в очередной раз напомнила кому принадлежит данная территория.
Последние события прокомментировали в Госдуме.
- Курильские острова — это территория Российской Федерации. Если мы считаем, что нужно укреплять обороноспособность страны, значит, так надо. Но никто не собирается проявлять агрессию против Японии. Речь идет о безопасности наших границ и поэтому никакие протесты нами не принимаются, - заявил ФАН заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.
Всего до конца года на Итруп и Кунашир передут 188 военнослужащих с семьями, они будут проходить службу на данной территории.
С 1945 года Россия и Япония ведут спор по поводу принадлежности этих островов и до сих пор не могут подписать мирный договор. После окончания Второй мировой войны Япония неизменно заявляет, что острова Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан были незаконно оккупированы советскими войсками.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью "Комсомольской правде" заявил, заключение Японией мирного договора значило бы признание итогов Второй мировой войны. По словам главы внешнеполитического ведомства, это "неотьемлемый шаг" в любых переговорах по Курилам.
- Пока что наши коллеги на это не готовы. Они всячески дают понять, что так не получится, но это серьезная вещь, - заявил министр.