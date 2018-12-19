2018-12-19T11:47:32+03:00
Политика

В Госдуме напомнили Японии, что Курильские острова – это «наша территория»

Заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин прокомментировал протесты в связи со строительством общежитий для военных
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments56
В Госдуме напомнили, что Россия не отдаст Курильские острова ЯпонииВ Госдуме напомнили, что Россия не отдаст Курильские острова ЯпонииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Недавно Япония заявила России протест по дипломатическим каналам. Причина - строительство общежитий для военнослужащих и их семей на территории Курильских островов Кунашир и Итуруп. Токио заявляет, что «это приведет к усилению военного присутствия России на северных территориях». В свою очередь российская сторона в очередной раз напомнила кому принадлежит данная территория.

Последние события прокомментировали в Госдуме.

- Курильские острова — это территория Российской Федерации. Если мы считаем, что нужно укреплять обороноспособность страны, значит, так надо. Но никто не собирается проявлять агрессию против Японии. Речь идет о безопасности наших границ и поэтому никакие протесты нами не принимаются, - заявил ФАН заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Всего до конца года на Итруп и Кунашир передут 188 военнослужащих с семьями, они будут проходить службу на данной территории.

С 1945 года Россия и Япония ведут спор по поводу принадлежности этих островов и до сих пор не могут подписать мирный договор. После окончания Второй мировой войны Япония неизменно заявляет, что острова Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан были незаконно оккупированы советскими войсками.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью "Комсомольской правде" заявил, заключение Японией мирного договора значило бы признание итогов Второй мировой войны. По словам главы внешнеполитического ведомства, это "неотьемлемый шаг" в любых переговорах по Курилам.

- Пока что наши коллеги на это не готовы. Они всячески дают понять, что так не получится, но это серьезная вещь, - заявил министр.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза