Власти Китая задержали еще одного гражданина Канады

19 Дек. 12:30 2018-12-19T12:43:58+03:00

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел североамериканского государства

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Правоохранительные органы Китая задержали еще одного гражданина Канады, который стал уже третьим за последнее время. Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел североамериканского государства.

При этом, по данным газеты National Post, источник не стал уточнять имя и род деятельности задержанного.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее китайские правоохранители поместили под стражу еще двух канадцев. Речь идет о владельце международной организации Paektu Cultural Exchange Майкле Спэйворе и сотруднике "Международной кризисной группы" (ICG) Майкле Ковриге. Оба мужчины подозреваются в подрыве национальной безопасности КНР, однако никакой конкретики не приводится.

Примечательно, что незадолго до того, как их арестовали, в Канаде была задержана финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее отпустили из-под стражи под залог, однако отношения между Пекином и Оттавой ухудшились.