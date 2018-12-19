2018-12-19T12:43:58+03:00
Политика

Власти Китая задержали еще одного гражданина Канады

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел североамериканского государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В МИД Канады сообщили о задержании третьего гражданина страны в КитаеВ МИД Канады сообщили о задержании третьего гражданина страны в КитаеФото: REUTERS
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Правоохранительные органы Китая задержали еще одного гражданина Канады, который стал уже третьим за последнее время. Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел североамериканского государства.

При этом, по данным газеты National Post, источник не стал уточнять имя и род деятельности задержанного.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее китайские правоохранители поместили под стражу еще двух канадцев. Речь идет о владельце международной организации Paektu Cultural Exchange Майкле Спэйворе и сотруднике "Международной кризисной группы" (ICG) Майкле Ковриге. Оба мужчины подозреваются в подрыве национальной безопасности КНР, однако никакой конкретики не приводится.

Примечательно, что незадолго до того, как их арестовали, в Канаде была задержана финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее отпустили из-под стражи под залог, однако отношения между Пекином и Оттавой ухудшились.

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