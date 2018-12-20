Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии

СЕГОДНЯ 02:56 2018-12-20T03:09:54+03:00

По словам Сары Сандерс, американская сторона переходит к «следующему этапу кампании»

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Соединённые Штаты приступили к выводу американских войск с территории Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она отметила, что таким образом Вашингтон переходит к «следующему этапу кампании».

«Мы приступили к возвращению войск США, переходя к следующему этапу данной кампании», - сказала представитель президентской администрации.

При этом она отметила, что США с союзниками по так называемой «антиигиловской» международной коалиции готовы в случае необходимости вернуться и «возобновить взаимодействие на всех уровнях» для защиты американских интересов.

«Мы продолжим совместную работу, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и любых способов проникновения через наши границы», - подчеркнула Сара Сандерс.

По данным источников агентства Reuters, все американские военные уйдут из Сирии, когда закончатся финальные стадии операции против ИГ*. На это понадобится от 60 до 100 дней.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 19 декабря, президент США объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из этой страны американские войска.

В МИД России отметили, что после этого появилась «реальная перспектива» политического урегулирования в САР.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.