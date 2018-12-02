В сенате США предложили Турции выбирать: или российские С-400, или американские F-35

СЕГОДНЯ 05:49 2018-12-02T06:50:21+03:00

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Турция должна сделать выбор между Россией и Соединенными Штатами с их союзниками, заявил американский сенатор-республиканец Джеймс Инхоф, который после смерти Джона Маккейна возглавил сенатский комитет по делам вооруженных сил США, передает агентство Bloomberg.

«Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, ее ждут последствия. Если она хочет остаться в программе F-35, то должна отказаться от получения российских систем С-400», - заявил преемник Маккейна.

По словам опрошенных агентством военных экспертов, в Вашингтоне опасаются, что после поставок в Турцию приедут российские военные специалисты, которые «сведут к нулю антирадарные свойства» истребителей F-35.

По словам опрошенных агентством военных экспертов, в Вкашингтоне опасаются, что после приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. При этом Москва пошла навстречу Анкаре как в вопросах цены, так и по срокам. Производство комплексов для турецких ВВС уже началось, начало развертывания комплексов на территории Турции запланировано на октябрь 2019 года.

Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки наших С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. В частности, – отменой поставок истребителей пятого поколения F-35.