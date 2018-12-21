Небензя – о выводе войск США из Сирии: «Доверяй, но проверяй»
Постпред России при ООН Василий Небензя, отвечая на вопросы журналистов об объявленном Вашингтоном выводе войск Соединенных Штатов из Сирии, усомнился в том, что это правда.
«Доверяй, но проверяй – давайте сначала посмотрим, куда мы с этим выйдем», - сказал российский дипломат.
Василий Небензя напомнил, «мы слышали такие объявления и раньше и знаем, что они кончались только усилением американского присутствия».
Однако, подчеркнул постпред нашей страны при ООН, если это так, и Штаты действительно выведут свои войска из Сирии, то это, по его словам, «шаг в правильном направлении, безусловно», передает РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 19 декабря, президент США объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. В МИД России отметили, что после этого появилась «реальная перспектива» политического урегулирования в САР.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
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