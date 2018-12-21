2018-12-21T15:03:18+03:00
Политика

Песков прокомментировал заявление о выводе американских войск из Сирии

Российская армия помогла сирийцам в освобождении страны от международного терроризма
Сакина НУРИЕВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Россия должна понять, как, куда и каким образом уходят американцы. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявления о выводе войск США из Сирии.

«Мнение следующее: а) нам нужно понять, как, когда, куда и каким образом уходят американцы, это пока не понятно; б) нам нужно понять, что такое следующая фаза, этого тоже пока никто не знает», — сказал Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия помогла сирийцам в освобождении страны от терроризма по просьбе самой Сирии. При этом все действия были выполнены в рамках международного права.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 декабря, президент США Дональд Трамп объявил о полной победе над ИГИЛ* в Сирии и приказал вывести из страны американские войска. Ожидается, что военнослужащие вернутся домой в течении 60-100 дней.

В МИД России отметили, что после этого появилась «реальная перспектива» политического урегулирования в САР.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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