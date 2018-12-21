Песков прокомментировал заявление о выводе американских войск из Сирии
Россия должна понять, как, куда и каким образом уходят американцы. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявления о выводе войск США из Сирии.
«Мнение следующее: а) нам нужно понять, как, когда, куда и каким образом уходят американцы, это пока не понятно; б) нам нужно понять, что такое следующая фаза, этого тоже пока никто не знает», — сказал Песков.
Кроме того, он подчеркнул, что Россия помогла сирийцам в освобождении страны от терроризма по просьбе самой Сирии. При этом все действия были выполнены в рамках международного права.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 декабря, президент США Дональд Трамп объявил о полной победе над ИГИЛ* в Сирии и приказал вывести из страны американские войска. Ожидается, что военнослужащие вернутся домой в течении 60-100 дней.
В МИД России отметили, что после этого появилась «реальная перспектива» политического урегулирования в САР.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.