Эрдоган отложил операцию в Сирии из-за вывода американских войск

СЕГОДНЯ 17:40 2018-12-21T17:40:24+03:00

Турецкий лидер провел на эту тему переговоры с президентом США

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Решение США о выводе войск из Сирии заставили Турцию отложить на некоторое время проведение новой операции в арабской республике. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает телеканал NTV данное решение он обсудил с президентом США Дональдом Трампом.

"Наши переговоры с Трампом и контакты наших структур заставили нас некоторое время подождать", - сказал Эрдоган. Он подчеркнул, что речь идет лишь о временной отсрочке.

Также президент Турции сообщил, что доработает план по уничтожению не только курдских формирований "Силы народной самообороны", но и террористов экстремистской группировки "Исламское государство"*.

Напомним, что 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной победе над ИГ* в Сирии. Также он приказал вывести из страны американские войска. Ожидается, что военнослужащие вернутся домой в течении 60-100 дней.

В МИД России отметили, что решение Трампа дарит надежду на политическое урегулирование в САР.

*организация, запрещенная в России