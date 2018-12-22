2018-12-22T17:50:58+03:00
Политика

Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви

Ранее Верховная рада одобрила документ, предписывающий в названии УПЦ указать ее «принадлежность России»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В субботу, 22 декабря, лидер Незалежной Петр Порошенко подписал принятый Верховной радой закон о переименовании Украинской православной церкви таким образом, чтобы в ее названии указывалась «принадлежность» УПЦ к Русской православной церкви.

Как сообщила президентская пресс-служба, глава государства «подписал закон Украины «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций, которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 20 декабря народные избранники Незалежной приняли документ, обязывающий каноническую Украинскую православную церковь сменить название, чему пытались помешать верующие граждане страны. В УПЦ заявили, что переименование может вызвать нарушения «фундаментального конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений», а также спровоцировать агрессию против самой УПЦ.

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