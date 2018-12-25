2018-12-25T10:01:08+03:00
Происшествия

Мать фигуриста Дениса Тена считает, что его убийство было заказным

Адвокат потерпевшей попросил суд вернуть дело на доследование в прокуратуру в рамках установления пособников и подстрекателей преступления
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фигурист Денис ТенФигурист Денис ТенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Убийство 25-летнего казахстанского фигуриста, призера Олимпийский игр в Сочи Дениса Тена было заказным. Такого мнения придерживается адвокат потерпевшей стороны Нурлан Устемиров. Оксана Тен, которая является матерью погибшего спортсмена, разделяет точку зрения защиты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, фигурист умер 19 июля 2018 года в результате большой кровопотери. Злоумышленники ранили молодого человека ножом в ногу, когда тот застал их за скручиванием боковых зеркал с его автомобиля.

В качестве подозреваемых на скамье подсудимых оказались три человека - Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаев. В этот вторник, 25 декабря, в Алма-Ате прошли предварительные слушания по делу.

"В ходе ознакомления с материалами уголовного дела мы обратили внимание на то, что в доказательствах имеются существенные противоречия", - заявил адвокат.

В связи с этим он потребовал суд вернуть дело на доследование в прокуратуру, чтобы уже там установили пособников и подстрекателей преступления.

По данным РИА Новости, главное судебное разбирательство состоится в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алма-Аты 3 января 2019 года.

Казахстанский король льда.Фигурист Денис Тен, бронзовый призер сочинской олимпиады, умер в родном городе Алма-Ате. Его ударили ножом в ногу, потеряв три литра крови, он скончался в реанимации.

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