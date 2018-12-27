Адвокат опровергла информацию о футбольном матче в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева

СЕГОДНЯ 01:03 2018-12-27T01:03:14+03:00

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Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, ставшего фигурантом уголовного дела после двух драк в Москве, опровергла ранее появившуюся информацию о якобы планируемом футбольном матче в СИЗО «Бутырка». Она заверила, что никакого игры с участием ее клиента, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и сотрудников следственного изолятора не будет.

«Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и (Александра) Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался», - написала Стукалова на своей странице в Instagram.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что бывшие игроки сборной России примут участие в футбольном матче, который состоится прямо в стенах СИЗО «Бутырка». Об этом заявили активисты православной общественной организации «Сорок сороков» - предполагаемые организаторы спортивной встречи. Однако во ФСИН эту историю до сих пор официально так и не прокомментировали. Между тем источник «КП» в Федеральной службе исполнения наказаний утверждал, что в целом в ведомстве эту идею поддерживают.