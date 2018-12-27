2018-12-27T11:55:21+03:00
Звезды

Лолита Милявская призналась, что Крым для нее навсегда останется украинским

Такое заявление она сделала во время интервью украинскому каналу
Ася РОМАНЧУК
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Лолита Милявская с супругом, спортсменом Дмитрием ИвановымЛолита Милявская с супругом, спортсменом Дмитрием ИвановымФото: Евгения ГУСЕВА
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Певица Лолита Милявская в интервью украинскому каналу "Крючок.TV" заявила, что для нее Крым "это по-прежнему Украина".

Речь в интервью зашла о ситуации, когда СБУ не пустила Милявскую к больной дочери и пожилой матери. Певица ехала в Киев к родным, но оказалось, что въезд в незалежную ей закрыт на два года, так как она посетила Крым после 2014 года. Пограничники сняли ее с поезда в украинском Конотопе.

- Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина. В душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке, - призналась Милявская.

При этом она заявила, что политические игры очень далеки от нее. Исполнительница поет "для всех" и не делит зрителей на российских и украинских.

- Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то, - заявила в интервью украинскому блогеру певица.

Лолита считает, что сегодня многие звезды из незалежной разделились на два лагеря: одни ориентированы на Россию, это Ани Лорак, Светлана Лобода, другие выбрали как "базовое место для жизни и заработка" Украину – это Станислав Вакарчук и Тина Кароль.

Напомним, что несколько месяцев назад певица Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым, сославшись на политические дрязги. По ее словам, европейцам запрещено посещать полуостров, пока он российский и нарушить законодательство она не может.

Супруг певицы пояснил: "Если запрещено переходить дорогу на красный свет, она не пойдёт. Если нельзя, она не поедет, а если можно будет — тогда с удовольствием. Мы ничего плохого не сделали и не сделаем... Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку – всех".

Жители Крыма решили присоединиться к России в 2014 году. На полуострое был проведен референдум результатом которого стало почти единогласное волеизъявление. В 2018 году был открыт Крымский мост, который связал полуостров с Краснодарским краем.

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