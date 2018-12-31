Владимир Путин прилетел в Магнитогорск

СЕГОДНЯ 15:45 2018-12-31T16:00:43+03:00

Глава государства проверит меры по ликвидации последствий взрыва в жилом доме

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Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где ранним утром произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Глава государства намерен обсудить с руководством Челябинской области меры, которые на данный момент предпринимаются для помощи пострадавшим.

Ранее по поручению главы государства в Магнитогорск прилетели министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев. Дмитрий Медведев пообщался по телефону с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и пообещал оказать помощь пострадавшим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684794" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в Магнитогорске.Накануне Нового года, когда люди собирались отмечать праздник, на ул. Маркса в Магнитогорске в жилом доме взорвался газ. Есть погибшие. Под завалами находятся живые люди

Напомним, что 31 декабря около 6 утра в жилом доме на улице Карла Маркс раздался взрыв, который привел к обрушению подъезда.

Взрыв в Магнитогорске Фото: соцсети

По последним данным, на месте происшествия погибли четыре человека. Из-под завалов эвакуированы 16 человек, медицинская помощь понадобилась 12 жильцам. Госпитализированы четверо жильцов.

Спасатели продолжают разбор завалов. Для жителей дома работают временные пункты размещения. В Магнитогорске организован оперативный штаб под руководством главы региона.

Разбор завалов в Магнитогорске Фото: соцсети

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В Магнитогорске объявлен режим ЧС. Согласовывается дата траура в Челябинской области.

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Взрыв газа в Магнитогорске раздался примерно в 6 часов утра 31 декабря по адресу ул. Карла Маркса, 164. На месте происшествия работают экстренные службы (подробности).