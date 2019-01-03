2019-01-03T17:19:11+03:00
Политика

США предложили Турции приобрести американские комплексы Patriot

Условия сделки были озвучены в ходе переговоров между делегациями двух стран в Анкаре
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Соединенные Штаты вновь обратились к Турции с предложением о приобретении американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Условия сделки были озвучены в ходе переговоров двух делегаций, которые состоялись в этот четверг, 3 января, в Анкаре.

Известно, что американцы прибыли в столицу Турции, чтобы обсудить с коллегами ряд вопрос, в том числе борьбу с членами организации FETO, которую власти республики считают террористической.

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