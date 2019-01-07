Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» завоевал «Золотой глобус»

7 Янв. 2019 2019-01-07T06:11:07+03:00

Данная анимационная кинолента обошла других претендентов на премию, среди которых были "Суперсемейка-2" и "Ральф против интернета"

Изменить размер текста: A A

Супергеройская кинолента "Человек-паук: Через вселенные" заполучила статуэтку "Золотого глобуса" в номинации "лучший анимационный фильм" 2018 года. Такое решение было принято членами Ассоциации иностранных журналистов Голливуда, которые и учредили премию.

Вручение наград состоялось в Лос-Анджелесе в это воскресенье, 6 января. За "Золотой глобус" в номинации "лучший анимационный фильм" боролись также "Суперсемейка-2", "Остров собак", "Ральф против интернета" и "Мирай из будущего".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее лауреатом престижной премии стал также американский актер Майкл Дуглас. Он уже не впервые удостоился данной награды, и в этот раз критики особо отметили игру артиста в сериале "Метод Комински". Церемонию вручения наград транслировал телеканал NBC.