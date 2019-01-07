"Рим" Альфонсо Куарона завоевал "Золотой глобус"

7 Янв. 2019 2019-01-07T07:19:21+03:00

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Фильм "Рим" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Сам Куарон, в свою очередь, получил награду лучшему режиссеру фестиваля.

Конкурентами Куарона были Брэдли Купер, Питер Фаррелли, Спайк Ли и Адам Маккей, тогда как на "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" претендовали такие картины, как "Капернаум" (Ливан), "Магазинные воришки" (Япония), "Девушка" (Бельгия) и "Работа без авторства" (Германия).

Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Ранее сайт kp.ru сообщал, что "Человек-паук: Через вселенные" стал лучшим мультфильмом по версии жюри "Золотого глобуса". Награду лучшему актеру в телесериале, комедии или мюзикле, в свою очередь, получил американец Майкл Дуглас; он удостоился этой награды за главную роль в сериале "Метод Комински".