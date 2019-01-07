Пентагон заявил, что корабль ВМС США Fort McHenry находится в Черном море законно

7 Янв. 2019 2019-01-08T00:01:04+03:00

Американский десантный корабль на три дня прибыл в румынский порт Констанца [видео]

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Американский десантный корабль Fort McHenry находится в Черном море совершенно законно, и его пребывание там международное право не нарушает, заявил представитель Шестого флота ВМС США Кайл Рейнс.

«Мы регулярно работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтрё и продолжим это делать», - приводит его слова издание Navy Times.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, десантный корабль Fort McHenry с военнослужащими 22-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США на борту вошел в Черное море в воскресенье, 6 января.

Позже стало известно, что корабль-док «Форт-Макгенри» (LSD 43 USS Fort McHenry) бросил якорь в румынском порту Констанца, где он пробудет три дня. Командующий Шестого флота ВМС США, в зону ответственности которого входит Средиземное море и прилегающие воды Атлантического океана, вице-адмирал Лиза Франчетти объявила, что заход корабля в Черное моря необходим для обеспечения безопасности в регионе, а также для укрепления связей США с союзниками по НАТО и партнерами.