Передвижения десантного корабля ВМС США в Черном море будет контролировать российский строжевик

Американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (LSD 43 USS Fort McHenry) прошел через Дарданеллы в акваторию Черного моря, и бросил якорь в румынском порту Констанца.

"Десантный корабль ВМС США направлен в данный регион для обеспечения безопасности транзита в акватории Черного моря, а также демонстрирует возможности сил 6-го флота США. Кроме этого, визит корабля ВМС США подчеркивает прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе, - отрапортовала на странице в Twitter командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти.

Из открытой информации известно, что борту Fort McHenry, который был выпущен в начале 80-х годов находится около 500 американских морских пехотинцев, 391 матрос и 22 офицера. После реконструкции (срок его службы продлен до 2038 года) корабль снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники. На корабле есть вертолетные площадки, зенитные артиллерийские и ракетные комплексы для обеспечения обороны корабля.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео прохода 185,6- метрового "Форт Макгенри" под мостом через пролив Босфор. В это же время в российском Минобороны ранее заявили, что действия американского корабля будет отслеживать сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".

Сторожевой корабль "Пытливый" контролирует действия Fort McHenry в Черном море.

В водах Черного моря "Форт-Макгенри" не в первый раз. Он уже проходил по этому маршруту в 2012 году. Однако, в США отдельные сенаторы заявили, что отправили этот корабль в Черное море в ответ на задержание украинских моряков в Керченском проливе.

Иностранных судов действительно в Черном море стало больше: в конце декабря в порт Одессы зашел британский разведывательный корабль HMS Echo.

Напомним, 25 ноября во время задержания трех украинских кораблей российские пограничники открыли по ним огонь. 24 задержанных моряка находятся под стражей в России, как обычные преступники, которые предумышленно нарушили государственную границу. После этого инцидента президент Украины Петр Порошенко попросил НАТО ввести в Черное и Азовское моря свои корабли.

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