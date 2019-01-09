2019-01-09T02:15:29+03:00
В мире

В своем обращении к нации Трамп не будет объявлять режим ЧП

По данным WP, глава Белого дома пока только попытается убедить американцев в необходимости стены на границе США с Мексикой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп выступит с обращением к нации в связи с приостановкой работы федерального правительстваПрезидент США Дональд Трамп выступит с обращением к нации в связи с приостановкой работы федерального правительстваФото: REUTERS
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Во время своего обращения к нации Дональд Трамп не станет объявлять о введении в Соединенных Штатах режима чрезвычайного положения ради возведения стены на границе с Мексикой. Президент США пока только попытается убедить американцев в необходимости ее строительства, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

«Это не будет сильно отличаться от того, что президент уже говорил, но он обратится к куда более широкой аудитории», - приводит издание слова одного из своих собеседников.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Трамп объявил, что вечером во вторник (5:00 среды по московскому времени) намерен выступить с обращением к согражданам «в связи с угрозой национальной безопасности и гуманитарным кризисом на южной границе» страны.

Ранее вице-президент США Майк Пенс рассказал, что американская администрация рассматривает возможность введения в Штатах режима чрезвычайного положения ради строительства «стены Трампа». Он уточнил, что в первую очередь юристы Белого дома выясняют, будет ли такой шаг законным.

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