«Шатдаун помешал»: Сенат США не смог принять закон о новых санкциях против России, Ирана и Сирии

9 Янв. 2019 2019-01-09T05:51:25+03:00

Демократы заявили, что не станут поддерживать законопроекты, не направленные на возобновление работы правительства

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Во вторник, 8 января, американские сенаторы так и не смогли проголосовать по законопроекту под названием «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке», который предусматривает введение новых санкций против Сирии и её ближайших союзников – России и Ирана.

Дело в том, что демократы в сенате заявили, что отказываются поддерживать любые документы, не направленные на возобновление работы федерального правительства, чьи учреждения закрыты с 22 декабря.

В итоге за рассмотрение законопроекта из ста сенаторов высказались только 56, а чтобы провести по нему голосование нужно не менее 60, уточняет агентство Bloomberg. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл внес документ на новое рассмотрение.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за разногласий республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой до сих пор не удалось утвердить госбюджет. Глава Белого дома заявил, что «шатдаун» продлится долго – пока не решится вопрос с деньгами на стену.