Трамп пригласил лидеров конгресса на встречу, чтобы прекратить шатдаун

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:28:02+03:00

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что «шатдаун» правительства прекратится после его встречи с лидерами конгресса Фото: REUTERS

По словам президента США, ситуация с приостановкой работы правительства может быть «разрешена за 45 минут»

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Обращаясь к американцам с экранов телевизоров из Белого дома, Дональд Трамп объвил, что он пригласил лидеров конгресса прийти к нему в среду, и рассчитывает, что после этой встречи ситуация с приостановкой работы правительства благополучно разрешится.

«Единственное решение (проблемы) заключается в том, что демократы приняли бы закон о расходах, который бы защищал наши границы и открыл бы правительство», - заявил президент США.

«Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут. Я пригласил лидеров конгресса завтра (9 января мск), чтобы сделать это», - продолжил он.

Мало того, Трамп заверил сограждан, что он готов пойти на уступки демократам в палате представителей, и уже даже не настаивает на том, чтобы стена на границе с Мексикой была бетонной – он согласен на стальную.

«Этот барьер критически важен для безопасности наших границ», - подчеркнул американский лидер.