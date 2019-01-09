2019-01-09T06:28:02+03:00
В мире

Трамп пригласил лидеров конгресса на встречу, чтобы прекратить шатдаун

По словам президента США, ситуация с приостановкой работы правительства может быть «разрешена за 45 минут»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что «шатдаун» правительства прекратится после его встречи с лидерами конгрессаПрезидент США Дональд Трамп рассчитывает, что «шатдаун» правительства прекратится после его встречи с лидерами конгрессаФото: REUTERS
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Обращаясь к американцам с экранов телевизоров из Белого дома, Дональд Трамп объвил, что он пригласил лидеров конгресса прийти к нему в среду, и рассчитывает, что после этой встречи ситуация с приостановкой работы правительства благополучно разрешится.

«Единственное решение (проблемы) заключается в том, что демократы приняли бы закон о расходах, который бы защищал наши границы и открыл бы правительство», - заявил президент США.

«Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут. Я пригласил лидеров конгресса завтра (9 января мск), чтобы сделать это», - продолжил он.

Мало того, Трамп заверил сограждан, что он готов пойти на уступки демократам в палате представителей, и уже даже не настаивает на том, чтобы стена на границе с Мексикой была бетонной – он согласен на стальную.

«Этот барьер критически важен для безопасности наших границ», - подчеркнул американский лидер.

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