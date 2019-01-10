Турция не пойдет на навязываемые США условия по вопросу поставок С-400

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:28:36+03:00

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Турция не готова пойти на навязываемые Соединенными Штатами условия сделки, которые предполагают закупку американских зенитных ракетных комплексов Patriot взамен российских систем С-400. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Он напомнил, что между Москвой и Анкарой есть определенное соглашение, разрывать которое не планируется. При этом турецкие власти могли бы приобрести ЗРК Patriot, но лишь в том случае, если одним из условий сделки не будет отказ от покупки С-400.

"Мы все сказали честно США - у нас была потребность (в поставках Patriot), о которой мы сообщили, а они ее не удовлетворили. Но позиция НАТО в том, что союзники могут самостоятельно закупать желаемые системы ПВО", - цитирует Чавушоглу телеканал NTV.

Напомним, как писал сайт kp.ru, недавно Турция в очередной раз отклонила предложение США по закупке комплексов Patriot, поскольку американцы не только настаивали на разрыве соглашения с Россией, но и не предоставили никакой скидки. А ведь Вашингтон просит у Анкары за свои ЗРК более 3,5 миллиарда долларов, при том что С-400 обойдутся в три раза дешевле.