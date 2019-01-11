2019-01-11T17:56:01+03:00
В мире

Болтон заявил, что США готовы к переговорам с Россией по обеспечению безопасности курдов в Сирии

Как отметил советник американского президента, курдские формирования оказались «в очень сложном положении»
Дарья ИВАШКИНА
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонПомощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по вопросу об обеспечении безопасности курдских сил на территории Сирии. Как отметил советник американского лидера, курды оказались «в очень сложном положении» после решения Вашингтона вывести свои войска из арабской республики.

«Мы должны удостовериться в том, что они (курды) не пострадают. Именно об этом мы ведем переговоры с Турцией. Мы также будем говорить об этом с Россией, если понадобится», - сказал Болтон в интервью журналисту Хью Хьюитту, которое тот опубликовал на своем сайте.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже давно обвиняет США в поддержке курдов в Сирии. А ранее в январе глава республики заявил, что Анкара может «в любой момент» начать операцию против курдских формирований на севере САР.

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