2019-01-11T22:05:33+03:00
В мире

Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны

За документ проголосовал 81 из 120 депутатов
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страныПарламент Македонии утвердил закон о переименовании страныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 11 января, состоялось 75-е заседание парламента Македонии, в ходе которого депутаты Собрания проголосовали за изменение названия республики. Таким образом, был утвержден закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования.

«По итогам голосования законопроект о конституционных изменениях, за который проголосовал 81 из 120 депутатов, считается принятым», - приводит слова спикера парламента Талата Джафери ТАСС.

Стоит отметить, что для вступления в силу утвержденный парламентом закон еще должен подписать президент Македонии Георге Иванов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 июня прошлого года министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика должна быть переименована в Северную Македонию.

А 30 сентября 2018 года в Македонии прошел всенародный референдум по вопросу переименования страны. Явка на избирательные участки была крайне низкой и составила всего 36,11%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новак заявил, что цены на бензин в 2019 году могут расти в пределах инфляции
США объявили о намерении отправить свои корабли в Арктику
В Дагестане догнали и ликвидировали бандитов, которые обстреляли пост ДПС
Российскую делегацию на ВЭФ-2019 в Давосе возглавит Максим Орешкин
Минздрав поддержал предложение приравнять системы нагревания табака к сигаретам
Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Лукашенко заявил, что Белоруссию «будут пробовать на зуб»
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT
NASA официально уведомило Роскосмос об отмене приглашения Рогозина в США
Украинский журналист Анатолий Шарий объяснил, почему подает в суд на Порошенко
МИД РФ назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией
Болтон заявил, что США готовы к переговорам с Россией по обеспечению безопасности курдов в Сирии
Меркель предостерегла Европу от катастрофы
Минтранс РФ заявил, что третья полоса в Шереметьево будет использоваться без ограничений
Помпео не стал заверять, что задержанный в Москве Пол Уилан не является шпионом
МИД РФ прокомментировал слова Лукашенко о «потере союзника»
Испанское правительство создало интернет-сайт, посвященный Brexit
Пожар в школе на западе Москвы: из горящего здания эвакуировали около 400 человек
Старейший футболист мира продлил контракт с футбольным клубом
Сбербанк и ВТБ решили повысить ставки по ипотеке
Ремонт дамбы у Тушинского тоннеля завершат к 1 апреля
Порошенко заявил, что при нем экономика Украины вышла из зоны риска
Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе
Apple представит новые модели iPhone уже этой осенью
Маск опубликовал фотографию готовой к пуску ракеты Big Falcon