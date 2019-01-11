Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны

СЕГОДНЯ 22:05 2019-01-11T22:05:33+03:00

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В пятницу, 11 января, состоялось 75-е заседание парламента Македонии, в ходе которого депутаты Собрания проголосовали за изменение названия республики. Таким образом, был утвержден закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования.

«По итогам голосования законопроект о конституционных изменениях, за который проголосовал 81 из 120 депутатов, считается принятым», - приводит слова спикера парламента Талата Джафери ТАСС.

Стоит отметить, что для вступления в силу утвержденный парламентом закон еще должен подписать президент Македонии Георге Иванов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 июня прошлого года министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика должна быть переименована в Северную Македонию.

А 30 сентября 2018 года в Македонии прошел всенародный референдум по вопросу переименования страны. Явка на избирательные участки была крайне низкой и составила всего 36,11%.