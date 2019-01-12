Amazon использовал украинцев для слежки за пользователями "умного дома"

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-12T10:40:02+03:00

Сотрудники компании имели почти неограниченный доступ к записям с видеокамер, за которые должен был отвечать искусственный интеллект

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Украинские инженеры вручную просматривали записи с камер наблюдения, установленных в "умных домах" компании Amazon, поскольку искусственный интеллект не справлялся с поставленными задачами. У сотрудников был почти неограниченный доступ к облачному хранилищу, куда помещались все видеоролики.

Поясним, что речь идет о проекте Ring, в рамках которого выпускаются устройства, выполняющие функции умного звонка и наружной камеры наблюдения с системой распознавания лиц. Из-за недостатков программного обеспечения отдельные задачи не выполнялись, и инженерам пришлось вручную обучать нейросеть.

При этом, согласно данным издания The Intercept, файлы программы не шифровались, чтобы можно было избежать дополнительных расходов. Украинские сотрудники же хоть и не позволяли себе грубых нарушений, но все же обсуждали частную жизнь клиентов.

"Они иногда показывали друг другу видео, комментировали их и описывали некоторые из событий, свидетелями которых они стали, например, поцелуи, стрельбу из ружья и кражи", - рассказал источник издания, знакомый с деятельностью компании.

Стоит отметить, что политика конфиденциальности Amazon запрещает третьим лицам получать доступ к личным данным клиентов.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в слежке за пользователями уличили также крупнейшие корпорации Google и Apple.