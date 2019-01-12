Британские ученые назвали основные симптомы рака

СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-12T11:20:18+03:00

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Ученые из лондонского онкологического центра Макмиллан назвали основные симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что в организме человека развивается рак.

Сюда относятся внезапно возникшие проблемы в работе кишечника или мочевого пузыря, утолщения в области груди или в другом месте, трудности при глотании, изменения цвета или размера родинки, тяжелый кашель с хрипотой, долго не заживающие раны, а также внезапно возникшие кровотечения.

Данные симптомы относятся к разным видам онкологий, в числе которых рак груди, легких, простаты и кишечника. Именно эти четыре вида заболеваний чаще всего встречаются в Великобритании, где и проводились исследования. Однако даже если вы обнаружили у себя один из перечисленных симптомов, это еще не значит, что действительно нужно волноваться. Правда врача посетить все же стоит.

Издание Daily Express со ссылкой на британских ученых напоминает, что в четырех из десяти случаев развития онкологии можно предотвратить, если провести своевременную диагностику.

Сайт kp.ru писал о том, что наука не стоит на месте и совсем недавно австралийские исследователи нашли способ борьбы с раком кожи. Правда на практике метод пока не использовался.

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На самом деле, это предупредительные сигналы, которые подает вам ваше тело: эй, дружочек, у нас далеко не все в порядке, беги к врачу!

Британские ученые на основе опроса почти двух тысяч человек, больных раком, составили список из семнадцати симптомов рака, которые беспокоили этих людей на начальной стадии заболевания. Потом из этих 17 симптомов специалисты вычленили десять основных (подробности)

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Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в журнале Cancer Research, более трети онкологических заболеваний можно было избежать. Для этого людям достаточно было вовремя изменить свой образ жизни. В одной только Великобритании это спасло бы жизни 135 500 человек в год (подробности)

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Игорь Решетов — один из ведущих российских хирургов-онкологов, эксперт по опухолям головы и шеи, профессор, доктор медицинских наук, академик РАН, директор недавно созданного Центра онкологии Сеченовского Университета. В первой части интервью профессор рассказал о последних научно-медицинских данных про канцерогены — вещества и воздействия, из-за которых начинаются процессы, ведущие к размножению онкоклеток. Продолжение нашего разговора - о том, какая система обследований поможет избежать развития онкологических болезней, обнаруживая их зачатки на стадии предрака в разных органах и тканях организма человека (подробности)