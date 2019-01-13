Помпео: США поддерживают переименование Македонии

СЕГОДНЯ 02:05 2019-01-13T02:05:15+03:00

Госсекретарь отметил, что смена названия позволит стране войти в ЕС и НАТО

Изменить размер текста: A A

США приветствуют решение парламента Македонии поддержать смену названия страны. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.

"Лидеры Македонии продемонстрировали дальновидность, мужество и упорство в стремлении разрешить спор о госнаименовании страны, что теперь позволит Македонии занять свое законное место в НАТО и ЕС как Республика Северная Македония", - говорится в заявлении главы Госдепартамента, которое цитирует ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 11 января состоялось 75-е заседание парламента Македонии, в ходе которого депутаты Собрания проголосовали за изменение названия республики. По итогам голосования законопроект о конституционных изменениях, за который проголосовал 81 из 120 депутатов, считается принятым. Теперь закон еще должен подписать президент Македонии Георге Иванов.

Напомним, 30 сентября 2018 года в Македонии прошел всенародный референдум по вопросу переименования страны. Явка на избирательные участки была крайне низкой и составила всего 36,11%.