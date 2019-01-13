2019-01-13T02:05:15+03:00
Политика

Помпео: США поддерживают переименование Македонии

Госсекретарь отметил, что смена названия позволит стране войти в ЕС и НАТО
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

США приветствуют решение парламента Македонии поддержать смену названия страны. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.

"Лидеры Македонии продемонстрировали дальновидность, мужество и упорство в стремлении разрешить спор о госнаименовании страны, что теперь позволит Македонии занять свое законное место в НАТО и ЕС как Республика Северная Македония", - говорится в заявлении главы Госдепартамента, которое цитирует ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 11 января состоялось 75-е заседание парламента Македонии, в ходе которого депутаты Собрания проголосовали за изменение названия республики. По итогам голосования законопроект о конституционных изменениях, за который проголосовал 81 из 120 депутатов, считается принятым. Теперь закон еще должен подписать президент Македонии Георге Иванов.

Напомним, 30 сентября 2018 года в Македонии прошел всенародный референдум по вопросу переименования страны. Явка на избирательные участки была крайне низкой и составила всего 36,11%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарные опасаются обрушения дома в Париже после взрыва
Во Франции задержали 244 участника акций протестов “желтых жилетов”
Пущенная из сектора Газа ракета взорвалась на территории Израиля
Два человека погибли при крушении легкого самолета в Германии
В Швеции шесть иностранцев погибли в ДТП
Пушков назвал "сотрясанием воздуха" идею Киева об отмене права вето в СБ ООН
Евгений Плющенко госпитализирован с болями в спине
В Париже задержали более 120 митингующих во время протестной акции "желтых жилетов"
Полковник запаса ВСУ заявил о недееспособности украинской армии
Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах
Трамп заявил, что проблему с приостановкой работы правительства США можно решить за 15 минут
Всемирное антидопинговое агентство объявит решение исполкома по РУСАДА 22 января
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет генеральную уборку в больнице Струнино
МИД Сирии направил в ООН письма из-за воздушной атаки ВВС Израиля
Турция провела военные учения на границе с Сирией
Сражавшихся вместе с фашистами против СССР жителей Венгрии назвали героями
Дональд Трамп считает своей заслугой жесткую позицию по отношению к России
"Доставить в Москву и провести над ним суд!": член Общественной палаты РФ Александр Малькевич о скандальном украинском "пранкере" Вольнове
Украина выступила за поэтапную отмену права вето в СБ ООН
В Америке помиловали четырех афроамериканцев, которых 70 лет обвиняли в изнасиловании
Европейские дипломаты поддержали снятие санкций с компаний Олега Дерипаски
В Париже при взрыве газа погибло четыре человека