Влиятельный в США сенатор посоветовал Трампу на время восстановить работу правительства

СЕГОДНЯ 06:53 2019-01-14T06:53:59+03:00

Республиканец Линдси Грэм считает, что это поможет президенту в переговорах с демократами о финансировании стены на границе с Мексикой

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Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что президенту США Дональду Трампу нужно временно возобновить работу федерального правительства и вернуться к переговорам с демократами. По его мнению, такой шаг мог бы помочь главе Белого дома добиться финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за разногласий республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой до сих пор не удалось утвердить госбюджет, поэтому с 22 декабря в Штатах приостановлена работа федерального правительства, а сотрудники госучреждений находятся в неоплачиваемом отпуске.

Накануне Дональд Трамп попытался решить эту проблему и договориться с лидерами демократов в конгрессе, но ничего не вышло.