Сотрудники МЧС достали живого ребенка из-под завалов разрушенного дома в Шахтах

СЕГОДНЯ 08:52 2019-01-14T09:10:25+03:00

Количество людей, спасенных после взрыва в Ростовской области, возросло до 8 человек

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Из-под завалов жилого дома в городе Шахты Ростовской области достали маленького ребенка, чудом спасшегося в результате взрыва и последующего обрушения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям. Таким образом количество людей, спасенных после взрыва многоэтажки возросло до восьми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686129" frameborder="0"></iframe> Видео с места взрыва на улице Хабарова.

Спасен ребенок Его достали из-под завалов на девятом этаже", - передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

В ведомстве уточнили, что вместе с малышом из-под завалов достали также его маму. Всего же в разрушенных квартирах, расположенных на восьмом и девятом этажах проживали 14 человек. Под завалами могут находится еще шестеро, включая ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686121" frameborder="0"></iframe> Видео с места обрушения дома в Шахтах.

Сайт kp.ru писал о том, что сразу после взрыва, прогремевшего рано утром в понедельник, 14 января, из здания были эвакуированы около 140 человек. Для жителей всех 72 квартир дома развернули пункт временного размещения. Многоэтажку же отключили от электричества во избежание возникновения возгорания.

Между тем, на данный момент известно об одном погибшем и семи пострадавших. Жертвой стала женщина, тело которой обнаружили под завалами на девятом этаже здания. Специалисты считают, что именно здесь прогремел взрыв, спровоцировавший частичное обрушение. Причиной же, вероятнее всего, оказалось воздействие на газовый баллон.