2019-01-15T00:35:56+03:00
Общество

В Госдуме предлагают установить в многоквартирных домах системы оповещения об утечке газа

Законопроект об установке автоматизированных систем газовой безопасности за счет фондов капремонта внесен на рассмотрение нижней палаты парламента [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Последствия взрыва в Магнитогорске. Фото: МЧС РоссииПоследствия взрыва в Магнитогорске. Фото: МЧС России
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Понедельник, 14 января, группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий установку автоматизированных систем газовой безопасности в многоквартирных домах.

Авторы документа предлагают устанавливать системы оповещения об утечке газа за счет фондов капитального ремонта. Проект закона опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Стоит отметить, что с такой инициативой депутаты Сергей Миронов, Галина Хованская, Олег Нилов, Михаил Емельянов и Ирина Гусева выступили после двух страшных трагедий, к которым привели взрывы бытового газа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился целый подъезд, погибли 39 человек, взрослые и дети. А через две недели, 14 января, произошел взрыв бытового газа в одном из жилых домов города Шахты Ростовской области, в результате разрушены квартиры на двух этажах. Одна женщина погибла, семь человек извлечены из-под завалов, судьба четырех остается неизвестной.

Последствия взрыва в Шахтах: съёмка с воздуха.Беспилотник снял на видео последствия взрыва газа в городе Шахты Ростовской области

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