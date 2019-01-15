Американские военные останутся на границе с Мексикой до конца сентября

СЕГОДНЯ 08:50 2019-01-15T08:50:41+03:00

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Пентагон объявил, что американские военные останутся на границе Соединенных Штатов с Мексикой как минимум еще восемь месяцев – до 30 сентября. Такое решение исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан принял по просьбе министерства внутренней безопасности (МВБ).

Дело в том, что срок размещения войск на границе для сдерживания «каравана мигрантов» истекает уже 31 января, однако понятно же, что к концу этого месяца поток желающих попасть в Америку нелегалов не иссякнет.

В сообщении Пентагона отмечается, что Минобороны «меняет вид оказываемой поддержки на юго-западной границе, и вместо усиления охраны на пунктах пропуска через границу будет заниматься мобильным наблюдением и обнаружением, а также установкой проволочных заграждений на участках между пунктами пропуска». Кроме того, американское военное ведомство «продолжит оказывать авиационную поддержку», передает ТАСС.

На сегодняшний день таможенникам и пограничникам США на кордоне с Мексикой помогают 5,6 тысячи военнослужащих. Как ранее писал сайт kp.ru, им разрешено применять оружие против мигрантов. Ранее сообщалось, что Пентагон начинает отзывать солдат с американо-мексиканской границы.