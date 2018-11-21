2018-11-21T08:35:06+03:00
В мире

Спецслужбы США внедрили в «караван мигрантов» своих шпионов

Кроме того, сотрудники МВБ пристально следят за перепиской беженцев в WhatsApp
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ряды каравана мигрантов постоянно пополняются сотнями новых беженцевРяды каравана мигрантов постоянно пополняются сотнями новых беженцевФото: REUTERS
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Спецслужбы США внедрили в приближающийся к границе между Калифорнией и Мексикой «караван мигрантов» агентов, чтобы с помощью платных информаторов вовремя узнавать о планах переселенцев, их численности и направлении похода, сообщает NBC News со ссылкой на двух чиновников американского министерства внутренней безопасности (МВБ).

Кроме того, по словам собеседников телеканала, с той же целью сотрудники МВБ пристально следят за перепиской беженцев в мессенджере WhatsApp. Так им удалось выведать, что мигранты собираются прорваться на территорию Штатов через автотрассы на участке границы возле города Сан-Диего (Калифорния), и пограничники США заблаговременно перекрыли дорогу. Правда, как отмечает NBC, ожидаемых попыток прорыва не было.

Напомним, из Гондураса через Гватемалу и Мексику в сторону Соединенных Штатов движутся колонны беженцев, причем их ряды постоянно пополняются сотнями новых желающих обрести новый дом и работу в Америке.

Между тем, как ранее писал сайт kp.ru, из Сальвадора к границе США направляется еще один «караван мигрантов».

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