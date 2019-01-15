NYT: Трамп обсуждал выход США из НАТО и может вернуться к этой идее

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-15T10:56:41+03:00

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В прошлом году глава Белого дома Дональд Трамп в частном порядке несколько раз заявлял о желании вывести США из НАТО, объясняя это «бессмысленностью» членства в Альянсе, на который союзники тратят намного меньше, чем Соединенные Штаты.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники в американской администрации. Собеседники издания утверждают, что президент США может «в любой момент» вернуться к идее выхода из НАТО, если его не устроит темп увеличения расходов на «коллективную оборону» другими членами Североатлантического альянса.

Стоит отметить, что Трамп еще во время своей предвыборной кампании говорил, что Америка «непропорционально» много тратит на нужды НАТО, призывая сократить финансовые вливания в Альянс. И потом, уже на посту главы государства, неоднократно говорил, что блок обходится Вашингтону слишком дорого, при том что другие страны вкладывают в Североатлантический альянс недостаточно.

Как писал сайт kp.ru, в июле прошлого года Трамп потребовал от партнеров по НАТО «немедленно» увеличить траты на военные нужды, даже разослал письма с таким призывом лидерам Германии, Бельгии, Норвегии и Канады.