Токийский суд вновь отказал Карлосу Гону в освобождении под залог

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-15T15:26:16+03:00

В инстанции пришли к выводу, что глава автомобильного альянса может сбежать за границу или оказать влияние на свидетелей

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Окружной суд Токио отклонил очередное ходатайство адвокатов экс-главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона с просьбой о его освобождении под залог.

В инстанции пришли к выводу, что в случае выхода за пределы следственного изолятора бизнесмен может принять попытку побега за границу, где у него имеется недвижимость, или оказать давление на свидетелей. Об этом телеканал NHK сообщил во вторник, 15 января.

Напомним, что Карлоса Гона и его коллегу Грега Келли арестовали 19 ноября 2018 года по подозрению в занижении сведений о доходах с целью уклонения от уплаты налогов, а позже обвинили еще и в нарушении юридических обязательств по отношению к корпорации Nissan. Сами бизнесмены свою причастность к совершению преступлений отрицают.

Более того, сайт kp.ru писал о том, что, по словам супруги Гона, на ее мужа постоянно оказывается давление. Так, экс-главу альянса якобы содержат в неотапливаемой тюремной камере и допрашивают по несколько часов в день.