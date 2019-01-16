Посол США в ФРГ объяснился за угрозы участникам «Северного потока — 2»

СЕГОДНЯ 07:43 2019-01-16T07:43:26+03:00

Американец Ричард Греннел признался, что не видит ничего предосудительного в своих действиях

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Посол США в Германии Ричард Гренелл не видит ничего предосудительного в том, чтобы рассылать немецким компаниям письма с угрозами введения санкций.

Напомним, что речь идет об ограничительных мерах за участие предприятий в строительстве газопровода "Северный поток-2", против которого активно выступает Вашингтон.

"Моя работа в качестве посла США заключается в том, чтобы быть представителем своей страны и сообщать о позиции моего государства властям Германии, представителям бизнеса, гражданскому населению, СМИ и общественности. Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы озвучивали публично", - сказал дипломат в интервью Rheinische Post.

Он также в очередной раз подчеркнул, что у Соединенных Штатов и Конгресса, в частности, есть свое мнение относительно реализации проекта "Северный поток-2", которое будет и дальше открыто выражаться немецким властям в рамках защиты интересов американцев и их родины.

Стоит отметить, что ранее такое поведение Гренелла раскритиковали не только в министерстве иностранных дел самой Германии, но и во внешнеполитическом ведомстве Китая. Сайт kp.ru писал о том, что в МИД КНР призвали США с уважением относиться к участникам строительства газопровода, поскольку компании сами могут выбирать, с кем им сотрудничать.