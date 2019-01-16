2019-01-16T15:22:04+03:00
Происшествия

Сотрудник газовой службы о трагедии в Магнитогорске: Накопить нужный для взрыва объем газа можно было только намеренно

Кроме того, по данным источника, при обрушении дома «осколки машин залетали в квартиры», а это говорит о том, что взрывное устройство было в каком-то автомобиле
Дарья ИВАШКИНА
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Трагедия произошла 31 декабря прошлого года: в тот день рано утром обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома в МагнитогорскеТрагедия произошла 31 декабря прошлого года: в тот день рано утром обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома в МагнитогорскеФото: REUTERS
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Как удалось выяснить «Комсомольской правде», многие обстоятельства ЧП, случившегося в Магнитогорске 31 декабря прошлого года, указывают на то, что взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Карла Маркса не был случайным.

Информированные источники рассказали корреспонденту «КП» Ульяне Скойбеде о картине на месте взрыва многоэтажки. По их словам, в обрушившемся доме «осколки машин залетали в квартиры», а это возможно, только если одно взрывное устройство было заложено в каком-то автомобиле рядом с домом (например, припаркованном под аркой).

А сотрудник газовой службы со стажем сказал нам, что фактически накопить нужный объем газа для объемного взрыва можно только намеренно. Для этого, по его словам, нужно выдернуть шланг из трубы и копить газ целую ночь в плотно «запечатанной» квартире. «Если просто открыть конфорку, однозначно ничего не рванет, слишком мало давление», - добавил собеседник «КП».

Кроме того, «Комсомолка» выяснила, что в квартире, где, предположительно, находился эпицентр взрыва, в ночь на 31 декабря останавливались двое таджиков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 декабря прошлого года произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. В результате ЧП погибли 39 человек. По официальным данным, трагедия случилась из-за взрыва бытового газа. Однако жители Магнитогорска не верит в бытовую версию взрыва.

РАССЛЕДОВАНИЕ КП

Взрыв дома в Магнитогорске: газ или все-таки теракт? Расследование ведет Ульяна Скойбеда

«Комсомолка» выяснила, что в квартире, в которой был эпицентр взрыва, в ночь на 31 декабря останавливались двое таджиков (подробности)

Спасательная операция в Магнитогорске завершена.

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