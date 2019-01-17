Собчак объяснила поездку в Киев

СЕГОДНЯ 13:22 2019-01-17T17:02:35+03:00

По словам телеведущей, ее визит в украинскую столицу никак не связан с политикой

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Телеведущая Ксения Собчак объяснила свою поездку в Киев. По словам экс-кандидата в президенты РФ, она приехала в украинскую столицу к подруге, при этом ее визит никак не связан с политикой.

Также Собчак пожаловалась на журналистов, которые «обрывают телефон» после того, как она рассказала своим подписчикам в социальных сетях о том, где сейчас находится. «Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста, невозможно, да? Ад какой-то», - написала телеведущая в соцсетях.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в четверг утром телеведущая опубликовала в своем Instagram снятое на Европейской площади украинской столицы видео, подписав его: «Ну, привет, Киев!» Стоит отметить, что визит Собчак в незалежную, действительно, стал неожиданностью, так как она еще в прошлом году попала в базу данных скандального сайта «Миротворец».

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Собчак cделала ошибку, приехав в Киев

«Ну привет, Киев!» - написала Ксения Собчак в четверг в своем Инстаграм, опубликовав видеозапись с Европейской площади в центре столицы Украины. И попытавшись написать ее на украинском языке, сделала ошибку - у нее получилось «kiев». А на украинском правильно "Киiв", причем с двумя точками над "i". Да кто обращает внимание на такие мелочи, когда гражданка России прорвалась в ЦеЕвропу, находясь при этом в базе врагов украинского народа «Миротворец» (подробности)