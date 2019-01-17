Путин поручил утвердить план развития волонтерства в России

СЕГОДНЯ 17:47 2019-01-17T17:47:29+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить план реализации Концепции развития волонтёрства в стране до 2025 года. Соответствующее требование было озвучено по итогам заседания президиума Государственного совета, которое состоялось 27 декабря прошлого года.

В рамках обсуждения добровольцеской деятельности президент поручил также рассмотреть возможность расширения оснований для выдачи гуманитарных виз иностранным волонтерам "на основе принципа взаимности".

Кроме того, кабинет министров должен будет подготовить ряд других предложений по развитию данной сферы в целом. Речь идет о международном сотрудничестве, популяризации традиций волонтерства и распространении полученного в России опыта по всему миру.

В опубликованном на сайте Кремля перечне поручений говорится о том, что срок их выполнения заканчивается 1 июля 2019 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года Путин наградил победителей конкурса "Доброволец России 2018", а также исполнил желания пяти тяжело больных детей.