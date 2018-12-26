Порошенко пообещал провести выборы президента Украины 31 марта 2019 года

СЕГОДНЯ 15:21 2018-12-26T15:25:47+03:00

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Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года, как и было запланировано изначально. Такое заявление сделал действующий глава незалежной Петр Порошенко во время выступления на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Мы защитим демократию. И мы гарантируем, что выборы президента точно состоятся 31 марта 2019 года", - сказал политик.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в среду, 26 декабря, Порошенко отказался продлевать военное положение, которое было введено на Украине после инцидента в Керченском проливе. Изначально особый правовой статус должен был действовать на территории всей страны в течение 60 дней, однако общественность выступила против, поскольку тогда бы появился повод для отмены президентских выборов. Тогда срок военного положения сократили вдвое - до 30 дней, и распространили его действие лишь на отдельные регионы.

Между тем, согласно последним опросам, проведенным среди граждан Украины, в настоящий момент наиболее популярным у народа кандидатом в президенты является лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Порошенко же идет на втором месте, но со значительным отставанием.