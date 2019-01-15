Тимошенко убеждена в своей победе на выборах президента Украины

СЕГОДНЯ 04:51 2019-01-15T05:07:02+03:00

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Объявившая о своих президентских амбициях экс-премьер Украины Юлия Тимошенко уверена в победе на выборах главы Незалежной. Она убеждена, что выйдет во второй тур вместе с действующим украинским лидером Петром Порошенко, но у того, по ее словам, «нет шансов».

Так лидер «Батькивщины» заявила в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. По словам Тимошенко, на проходящих в стране местных выборах возглавляемая ею партия получает 34%, а «Блок Петра Порошенко» – 23%.

«То есть, это свидетельствует о том, что во втором туре будет наша команда и команда Порошенко, более конкурентов здесь не существует», - пояснила она.

«Именно поэтому могу вам твердо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет», - подытожила Юлия Тимошенко.

Напомним, последний день 2018 года у соседей стал первым днем президентской избирательной кампании (выборы назначены на 31 марта). О желании побороться за главный государственный пост уже заявили некоторые украинские политики. А в новогоднюю ночь о намерении баллотироваться объявил и шоумен Владимир Зеленский.

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