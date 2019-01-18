В Татарском проливе обнаружено тело одного из летчиков Су-34

СЕГОДНЯ 21:27 2019-01-18T21:40:26+03:00

Судьба двоих членов экипажа разбившего на Дальнем Востоке истребителя все еще неизвестна

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В Татарском проливе обнаружено тело второго штурмана истребителя-бомбардировщика Су-34, который потерпел крушение на Дальнем Востоке в результате столкновения с другим самолетом. О страшной находке сообщили во Владивостокском морском спасательно-координационном центре.

"В 03:18 по местному времени (20:18 мск) на участвующее в поиске рыболовно-промысловное судно "Электрон" подняли тело второго штурмана со второго Су-34", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Отмечается, что судьба двоих членов экипажа все еще неизвестна. Поиски продолжаются.

Напомним, что утром в пятницу, 18 января, два истребителя Су-34 столкнулись во время отработки маневров. Один из самолетов получил серьезное повреждение крыла, к счастью, экипаж успел катапультироваться.

Сайт kp.ru писал о том, что одного из летчиков спасатели нашли живым в море. Вскоре в Минобороны сообщили о спасении и второго пилота, однако потом эта информация была опровергнута.

В район поисков выдвинулся отряд кораблей Тихоокеанского флота, в том числе, специализированное спасательное судно "Игорь Белоусов".