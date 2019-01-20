Зеленский придумал, как избавиться от бизнеса в России

СЕГОДНЯ 06:29 2019-01-20T06:44:10+03:00

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Объявивший о своих президентских амбициях украинский шоумен и актер Владимир Зеленский пообещал выйти из числа бенефициаров кипрской компании Green Family LTD, владеющей бизнесом в России.

Так кандидат в «слуги народа» ответил на результаты журналистского расследования, выявившего у бывшего КВН-щика из Кривого Рога наличие деловых связей с нашей страной. Прежде Зеленский заявлял, что ни он, ни его команда в России не работают, однако журналисты выяснили, что это неправда: компании-соучредителю студии «Квартал 95» Green Family LTD принадлежат три фирмы в РФ.

По словам юмориста, он не может закрыть российский бизнес, потому что контракт заключен на 10 лет, но Зеленский придумал, что делать: он может выйти из числа владельцев кипрской компании.

«Решение у меня следующее, очень простое и которое все снимает. Я понял, что я могу выйти не из этой компании, которая там (в России), а из кипрской компании, которая является владельцем тех компаний. И все. Вот мы сегодня нашли это решение, и в ближайшее время я выйду», - заявил Зеленский изданию «Украинская правда».

Напомним, последний день 2018 года у соседей стал первым днем президентской избирательной кампании (выборы назначены на 31 марта). О желании побороться за главный государственный пост уже заявили некоторые украинские политики. А в новогоднюю ночь о намерении баллотироваться объявил и шоумен Владимир Зеленский.