2019-01-22T00:00:17+03:00
В мире

Экс-глава сети кофеен Starbucks может побороться за пост президента США

По данным CNN, Говард Шульц рассматривает возможность своего участия в президентских выборах 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший главный управляющий сети кофеен Starbucks Говард ШульцБывший главный управляющий сети кофеен Starbucks Говард ШульцФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Возможно, в борьбу за пост президента США вступит бывший главный управляющий сети кофеен Starbucks Говард Шульц. По крайней мере, он рассматривает возможность своего участия в выборах главы американского государства в 2020 году в качестве независимого кандидата, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух человек из окружения бизнесмена.

По словам одного из них, Шульц «серьезно задумался о своем будущем и о том, как он может быть полезен своей стране».

Канал отмечает, что Говард Шульц неоднократно критиковал как действия нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа, так и политику демократов. По его мнению, Демократическая партия США в последнее время стала занимать более либеральные позиции.

Как писал сайт kp.ru, ранее о намерении баллотироваться в президенты объявила сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд.

К слову, Дональд Трамп в конце ноября заявил, что не видит достойных соперников на будущих президентских выборах. Единственный, с кем ему было бы интересно побороться за главный государственный пост, – бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, но Трамп не уверен в планах самого бизнесмена на этот счет.

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