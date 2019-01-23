В районе поисков самолета с футболистом "Кардиффа" обнаружены обломки

СЕГОДНЯ 14:36 2019-01-23T14:36:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В зоне исчезновения легкомоторного самолета Piper-Malibu, на борту которого находились два человека, в том числе нападающий футбольного клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, обнаружены обломки и другие предметы. Об этом сообщил офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд.

"Мне сообщили, что в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла", — приводит RMC слова главы поисковой операции.

По его словам, к месту вероятного крушения самолета уже направлена спасательная лодка.

Напомним, что частный Piper-Malibu пропал с радаров 22 января в районе острова Гернси. Пилот запросил разрешение на снижение и больше не отвечал на запросы. На поиски воздушного судна были направлены вертолеты береговой охраны и спасательные катера. Операция на время прерывалась из-за неблагоприятных погодных условий, но позже вновь была возобновлена.

Сайт kp.ru писал о том, что на борту самолета находился 28-летний аргентинский спортсмен. В тот день он покинул Нант, чтобы поступить в расположение своего нового клуба "Кардифф". Примечательно, что перед взлетом Сала отправил своим друзьям аудиосообщение, в котором выразил беспокойство относительно состояния самолета. Футболист прямо говорил о том, что боится лететь на нем.