2019-01-23T14:36:10+03:00
Происшествия

В районе поисков самолета с футболистом "Кардиффа" обнаружены обломки

К месту предполагаемого крушения Piper-Malibu направлена спасательная лодка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Футболист "Кардифф Сити" Эмилиано СалаФутболист "Кардифф Сити" Эмилиано СалаФото: REUTERS
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В зоне исчезновения легкомоторного самолета Piper-Malibu, на борту которого находились два человека, в том числе нападающий футбольного клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, обнаружены обломки и другие предметы. Об этом сообщил офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд.

"Мне сообщили, что в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла", — приводит RMC слова главы поисковой операции.

По его словам, к месту вероятного крушения самолета уже направлена спасательная лодка.

Напомним, что частный Piper-Malibu пропал с радаров 22 января в районе острова Гернси. Пилот запросил разрешение на снижение и больше не отвечал на запросы. На поиски воздушного судна были направлены вертолеты береговой охраны и спасательные катера. Операция на время прерывалась из-за неблагоприятных погодных условий, но позже вновь была возобновлена.

Сайт kp.ru писал о том, что на борту самолета находился 28-летний аргентинский спортсмен. В тот день он покинул Нант, чтобы поступить в расположение своего нового клуба "Кардифф". Примечательно, что перед взлетом Сала отправил своим друзьям аудиосообщение, в котором выразил беспокойство относительно состояния самолета. Футболист прямо говорил о том, что боится лететь на нем.

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