Владимир Джабаров: Попытки госпереворота стали "модным решением проблем"

СЕГОДНЯ 02:45 2019-01-24T02:48:28+03:00

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Признание США, Канадой, Перу, Аргентиной и Бразилией так называемого временного президента Венесуэлы вызывает сожаление. Об этом в интервью Радио “Комсомольская правда” заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

"То, что происходит в Венесуэле - по сути попытка государственного переворота. Вы знаете, что 10 января состоялась инаугурация законно избранного президента Николаса Мадуро, на которой присутствовала представительная делегация из России", - сказал он.

Российский сенатор отметил, что в последнее время "стало модно" с помощью переворотов решать те или иные проблемы в странах.

"Это было и на Украине в 2014 году, и попытка свержения Башара Асада в Сирии. Венесуэла представляет огромный интерес, поскольку это одна из самых богатых стран по запасу нефти", - считает Джабаров.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Хуан Гуаидо, глава оппозиционного парламента Венесуэлы, объявил себя президентом страны. Глава государства Николас Мадуро заявил, что Венесуэльская оппозиция при помощи США пытается совершить государственный переворот в стране.

Напомниаем, что сайт kp.ru продолжает следить за событиями в Венесуэле. Из Каракаса трансляцию ведет наш собственный корреспондент.