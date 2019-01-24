2019-01-24T11:14:41+03:00
Политика

Эрдоган выразил поддержку Мадуро со стороны Турции

Анкара выступает категорически против попыток проведения госпереворотов и готова отстаивать свою позицию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Реджеп Эрдоган (слева) и Николас МадуроРеджеп Эрдоган (слева) и Николас МадуроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро, против которого была развернута настоящая кампания. О телефонном разговоре лидеров двух стран рассказал пресс-секретарь главы Турецкой Республики Ибрагим Калын.

"Наш президент позвонил президенту Венесуэлы Мадуро, выразил ему поддержку со стороны Турции и сказал: "Брат мой Мадуро, держись, мы с тобой!", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-секретаря Эрдогана в Twitter.

Калын подчеркнул, что Анкара под руководством своего лидера продолжит отстаивать принципиальную позицию, направленную против любых попыток госпереворотов.

Напомним, что ситуация в Венесуэле обострилась после проведенных в мае 2018 года выборов президента, на которых победу одержал действующий глава Николас Мадуро. Вскоре после оглашения результатов голосования демократы заявили об их фальсификации, а страны "Группы Лимы" в открытую выступили против переизбранного политика.

Сайт kp.ru писал, что спикер парламента Боливарианской Республики Хуан Гуаидо даже объявил себя главой государства на период действия временного правительства. При этом президент США Дональд Трамп такое решение поддержал. В ответ Мадуро приказал разорвать все дипломатические отношения с Вашингтоном.

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