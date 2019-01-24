2019-01-24T18:00:31+03:00
В мире

Франция: Совет Россия-НАТО даст возможность поговорить о ДРСМД

Французский МИД прокомментировал отсутствие своего атташе на брифинге Минобороны по ракете комплекса "Искандер-М"
Елена Гильманова
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Ракета 9М729 для комплекса "Искандер-М".Ракета 9М729 для комплекса "Искандер-М".Фото: REUTERS
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В четверг, 24 января, Французское министерство иностранных дел прокомментировало отсутствие своего посла на брифинге Минобороны России для иностранных военных атташе, где демонстрировалась ракета 9М729 для комплекса "Искандер-М".

Напомним, Соединенные Штаты считают, что ракета создана в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Во французском ведомстве заявили, что обеспокоенность Парижа хорошо известна, а возможность поговорить о проблеме представиться на совете Россия-НАТО.

«Мы считаем, что меры по верификации должны иметь место в рамках ДРСМД между РФ и США, предполагающего прямой доступ к ракете и ее точные исследования экспертами. Наша обеспокоенность хорошо известна. Совет Россия-НАТО станет возможностью о них поговорить», - сообщили в министерстве.

Днем ранее Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он обсудил с Россией ДРСМД. Политик призвал Москву «устранить нарушения соглашения и деактивирует свои крылатые ракеты, чтобы дать ДРСМД шанс».

Напомним, что в среду, 23 января, в подмосковном парке «Патриот» Минобороны России провели брифинг, в ходе которого рассказали о характеристиках ракеты 9М729 и наглядно показали, что она не нарушает условий договора.

На брифинг были приглашены военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и миссии НАТО, но никто из них не приехал.

В тот же день, США уведомили Россию о выходе из Договора РСМД. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, таким образом в Вашингтоне дали понять, что не готовы вести диалог с Россией по данному вопросу.

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