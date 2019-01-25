2019-01-25T07:52:18+03:00
Политика

Задолженность России по членским взносам в ПАСЕ составляет 60 миллионов евро

РФ перестала выплачивать взносы в 2016 году, отказавшись от работы в Ассамблеи
Ася РОМАНЧУК
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Долг России перед ПАСЕ увеличился до 60 млн евроДолг России перед ПАСЕ увеличился до 60 млн евроФото: REUTERS
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Россия задолжала в бюджет ПАСЕ сумму в 60 миллионов евро. Это членские взносы, которые не поступали с 2016 года. Первоначально сумму обозначил глава МИД Финляндии Тимо Сойни, в текущем году его страна председательствует в Совете Европы.

Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниель Хольтген подтвердил, что сумма долга исчисляется примерно указанной цифрой. Это суммарные платежи за последние годы, сообщает РБК.

Присутствие РФ в ПАСЕ усложнилось после 2014 года, когда Крым по итогам референдума был присоединен к России. Делегация нашей страны была ограничена в правах. Кроме того, Совет Европы поддержал санкции против нашей страны.

Спустя два года было решено отказаться от участия в Ассамблее. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что Россия вернется только после того, как будет изменен регламент работы ПАСЕ, но пока этого не произошло.

17 января депутаты Госдумы приняли проект постановления, согласно которому Россия отказалась направлять делегацию на зимнюю сессию ПАСЕ, которая пройдет с 21 по 25 января во французском Страсбурге, а также поддержали предложение оставить в силе решение о заморозке взноса в бюджет Совета Европы.

Решение России не участвовать в 2019 году в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы вызывает сожаление. Об этом заявила Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

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