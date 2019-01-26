Посол России в Каракасе назвал «уткой» сообщения о «российской ЧВК» в Венесуэле

СЕГОДНЯ 05:43 2019-01-26T05:48:53+03:00

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Накануне агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что безопасность президента Венесуэлы Николаса Мадуро якобы обеспечивают сотрудники некой российской «частной военной компании» (ЧВК). Дескать, военные из нашей страны специально отправились в Боливарианскую республику, чтобы защитить ее лидера во время массовых народных протестов.

При этом издание пишет, что эту информацию ему никто толком не подтвердил, только анонимные собеседники.

Посол России в Каракасе Владимир Заемский опроверг эти сообщения, сказав, что они не соответствуют действительности и назвав их очередной газетной «уткой».

«Ни о каких российских частных военных компаниях в Венесуэле я понятия не имею. Это очередная «утка», - заявил российский посол РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на фоне непрекращающихся уже несколько месяцев митингов протеста, спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным президентом страны.

МИД России решительно осудил попытки привести его к присяге. Стоит отметить, что Каракас пока не просил у Москвы какой-либо военной или финансовой помощи.

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