В Киеве заявили, что «Турецкий поток» для Украины «еще опаснее», чем «Северный поток — 2»

СЕГОДНЯ 07:34 2019-01-26T07:34:12+03:00

Российский газ по «Турецкому потоку» будет доходить до Италии, Франции и стран Балканского полуострова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам эксперта по энергетике при украинском правительстве, запуск этого газопровода лишит Незалежную шансов на транзит

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Эксперт по энергетике при украинском правительстве Карел Гирман считает газопровод «Турецкий поток» еще «более опасным» для Украины, чем «Северный поток — 2». Член энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ в Незалежной объяснил свое мнение тем, что после запуска всей магистрали соседняя страна окончательно лишится транзита российского газа, сообщает издание «Новое Время».

По словам Гирмана, «Северный поток — 2» все же оставляет Украине шансы сохранить большую часть транзита «голубого топлива» из России в южную Европу. А вот после запуска всей цепочки «Турецкого потока» российский газ будет напрямую поставляться потребителям в Италии, Франции и балканских странах.

При этом украинский эксперт посетовал, что если в случае со строительством «Северного потока — 2» интересы Киева и Вашингтона совпадают, то против «Турецкого потока» США пока не возражают.